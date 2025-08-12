Şarkıcı Lara hastanelik oldu! Sedyeli fotoğrafı korkuttu

Rahatsızlanan Lara apar topar hastaneye kaldırıldı. 5 gündür kötü olduğunu belirten Lara'nın sedyede çekilmiş fotoğrafı hayranlarını korkuttu.

Ünlü şarkıcı İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile 2023 yılında dünyaevine girmişti. İsrail İran savaşı başladığında İran’da bulunan Lara, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

“BURADA DURUM ÇOK KRİTİK”

Lara, “İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun” ifadelerini kullanmıştı.

HASTANE PAYLAŞIMI KORKUTTU

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi hit şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan, 'Lara' lakabıyla tanınan Fatma Nur Ergüder, hastaneden yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi.

“GRİP BENİ YERE SERDİ”

5 gündür kötü olduğunu söyleyen Lara, hastanede odasındaki fotoğrafını ''Dostlar, yaklaşık 5 gündür grip beni yere sermiş durumda. Telefonla ilgilenemiyorum. Arayan, soran herkese teşekkürler ederim ama dediğim gibi telefonlara bakamıyorum kusura bakmayın. Birkaç güne inşallah iyileşip Yozgat Saraykent konserine harika bir şekilde gideceğim'' notuyla paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Hastane paylaşımının ardından ünlü isme sevenlerinden 'geçmiş olsun', 'acil şifalar' mesajları yağdı.