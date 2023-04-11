Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın aldatma yorumuna tepki yağıyor. Danla Bilic'in programında konuştukça çamura battı

Şarkılarıyla adından söz ettiren Murat Dalkılıç, Danla Bilic'in YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Bilic'le birlikte yemek yapan Dalkılıç, aldatma itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.

"DÜRÜST OLAN İNSANLAR ALDATMIŞ SAYILMIYOR"

Bilic'in "Neden aldatıyorsunuz?" sorusu üzerine konuşan Murat Dalkılıç, "Ben aldatmayı yalan söylemek olarak düşünüyorum. Dürüst olan insanlar bence aldatmış sayılmıyor. Çünkü yalan söylemiyor. Aldatmak değil yani. Aldatılmış bir şey yok. Baya söylüyor yani" diyerek ağızları açık bıraktı.

SÖZLERİNE TEPKİ YAĞIYOR

Murat Dalkılıç'ın sözleri kısa sürede Twitter'da gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Dalkılıç'a tepki gösteren kullanıcılar, "Erkeklerin özeti", "Sadakatsizliğe kılıf uydurma" ve ''AllahMurat Dalkılıç gibilerinden korusun" yorumunu yaptı.

İşte Murat Dalkılıç için yapılan bazı yorumlar...