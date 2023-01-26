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Şarkıcı Nil Özalp Maldiv adalarına erkekle gitmeme nedenlerini açıkladı

Sunucu-oyuncu Ebru Destan ile şarkıcı Nil Özalp, kankaları Nergis Birlik, Tuğçe Engin ve Seda Uçar ile balayı adaları olarak bilinen Maldivler’e gittiler.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:28
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Şarkıcı Nil Özalp'in Maldiv Adaları açıklaması

Şarkıcı Nil Özalp Maldiv adalarına erkekle gitmeme nedenlerini açıkladı
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Ebru Destan, Nil Özalp, Nergis Birlik, Tuğçe Engin ve Seda Uçar  kız kıza tatil yaparak Maldivlar'in tadını çıkarıyor.

Şarkıcı Nil Özalp, “Neden kız kızasınız, sevgilileriniz yok mu?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi: 

''ERKEKLE GELİRSENİZ ŞİŞERSİNİZ''

Maldiv’e sevgili ile gidilmez. Bu berbat bir klişedir. Erkekle gelirseniz, şişersiniz! Burası kafa dinleme, huzur bulma yeri.'' 

''BAŞINIZA İHALE OLACAK''

''Oysa erkek sıkılacak, kendini oyalayamayacak, sürekli vır vır konuşacak, başınıza ihale olacak''

 

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