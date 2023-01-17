17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ünlü şarkıcı Ozan Orhon 50 yaşında baba oldu

Doksanlı yılların en popüler şarkıcılarından Ozan Orhon, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 50 yaşındaki sanatçı, kızı ve eşi ile hastanede çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak müjdeli haberi duyurdu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 12:46
Takip Et

Şarkıcı Ozan Orhon ikinci kez baba oldu

Ünlü şarkıcı Ozan Orhon 50 yaşında baba oldu
+
Aa
-

Doksanlı yıllara damga vuran şarkıcı Ozan Orhon ikinci kez baba oldu. 1990'lı yılların en ünlü popçularından olan Ozan Orhon, 2021 yılında Selcan Demirci ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftten mutlu bir haber geldi.

50 yaşındaki ünlü şarkıcı, bugün sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. Ozan Orhon ikinci kez baba oldu.

HASTANEDEN PAYLAŞIM YAPTI 

Hastaneden eşi Selcan Demirci ve doğan kızları ile paylaşım yapan ünlü şarkıcı, tebrik mesajları da aldı. Ozan Orhon ve Selcan Demirci çifti kızlarına Deniz adını koydular.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
3
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
4
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
5
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
6
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
7
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
﻿Yasemin'i öldüren eski nişanlısına müebbet hapis! TEM yolu kenarına atmıştı
﻿Yasemin'i öldüren eski nişanlısına müebbet hapis! TEM yolu kenarına atmıştı
﻿Yasemin'i öldüren eski nişanlısına müebbet hapis! TEM yolu kenarına atmıştı
﻿Ali İsmail Korkmaz davasında yargılanan polis hakkında karar çıktı
﻿Ali İsmail Korkmaz davasında yargılanan polis hakkında karar çıktı
﻿Ali İsmail Korkmaz davasında yargılanan polis hakkında karar çıktı
﻿Buhar makinesi ile kenevir üretimi
﻿Buhar makinesi ile kenevir üretimi
﻿Buhar makinesi ile kenevir üretimi
﻿Avustralya Açık'ta Rusya ve Belarus bayrakları yasaklandı
﻿Avustralya Açık'ta Rusya ve Belarus bayrakları yasaklandı
﻿Avustralya Açık'ta Rusya ve Belarus bayrakları yasaklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.