Ünlü şarkıcı Ozan Orhon 50 yaşında baba oldu

Doksanlı yıllara damga vuran şarkıcı Ozan Orhon ikinci kez baba oldu. 1990'lı yılların en ünlü popçularından olan Ozan Orhon, 2021 yılında Selcan Demirci ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftten mutlu bir haber geldi.

50 yaşındaki ünlü şarkıcı, bugün sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. Ozan Orhon ikinci kez baba oldu.

HASTANEDEN PAYLAŞIM YAPTI

Hastaneden eşi Selcan Demirci ve doğan kızları ile paylaşım yapan ünlü şarkıcı, tebrik mesajları da aldı. Ozan Orhon ve Selcan Demirci çifti kızlarına Deniz adını koydular.

