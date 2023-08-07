Şarkıcı Sıla'yı erkek zannettiler. Konser öncesi tarzıyla şaşırttı

İstanbul Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali'nde sahne alan Sıla, konser öncesi prova anlarını paylaştı. Sahne öncesi tarzıyla oldukça dikkat çeken ünlü sanatçıya takipçilerinden rapçi benzetmesi geldi.

Şarkıcı Sıla'yı erkek zannettiler. Konser öncesi tarzıyla şaşırttı

Editör Osmancan EROK

Ünlü sanatçı Sıla, konserlerine ara vermeden devam ediyor. Son olarak İstanbul Festivali'nde sahne alan sanatçının tarzına adeta yorum yağdı.

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Konser öncesindeki prova anlarından kareler paylaşan Sıla, konser heyecanını takipçileriyle paylaştı.

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İstanbul Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali kapsamına bu akşam sahne alan Sıla, prova alırken giydiği kıyafetlerle dikkat çekti.

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Ünlü şarkıcı yırtık kot pantolon giydi, üzerine de eski bir t-shirt giyen sanatçı, şapkasını da ters taktı.

Sıla'nın bu tarzını gören kullanıcılar ünlü sanatçıyı rapçilere benzetti.

Birçok kullanıcı fotoğraflar için 'Yeni bir rapçi mi doğuyor?', 'Sıla da akıma uymuş', 'Hadi patlat bi rap' gibi yorumlarda bulunurken, bir çok hayranı da Sıla'yı uzaktan görünce erkek zannetti.

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