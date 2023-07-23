Şarkıcı Simge Sağın sahneye yılbaşı çamı gibi çıktı

Simge Sağın, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserde cesur kıyafetleriyle dikkat çekti. Ancak altın sarısı büstiyeri ve transparan eteği hayranları tarafından beğenilmedi. Şarkıcının sahne kıyafeti, yılbaşı ağacındaki süslere benzetti.

Şarkıcı Simge Sağın sahneye yılbaşı çamı gibi çıktı

Editör: Özlem KIRAL

Bu yaz arka arkaya Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek olan Simge Sağın, dün akşam Harbiye Açık Hava sahnesindeydi. 35 şarkılık repertuarıyla hayranlarının en sevdiği parçaları seslendiren şarkıcı, kıyafet tercihiyle hiç beğenilmedi.

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Tanju Babacan imzasını taşıyan iki farklı kıyafetle sevenlerinin karşısına çıkan Simge, sahnede üç saat kaldı. Sesiyle olduğu kadar cesur kıyafetleriyle de göz doldurdu ve ayakta alkışlandı. Şarkıcının altın sarısı büstiyeri ve transparan eteği sevenlerinden geçer not alamadı. Sağın'ın sahne kıyafeti için "Yılbaşı ağacındaki süslere benzemişsin" yorumu yapıldı.

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Uzun süredir kalbi boş olan Simge, aşk şarkılarını söylerken seyirciye içini döktü. "Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor. Mutlu aşk şarkılarından totemim var" dedi.

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İşte ünlü şarkıcıya gelen yorumlardan bazıları...

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