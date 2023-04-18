Şarkıcı Teoman hayranlarını çıldırtacak

Teoman güzel haberi sosyal medyadan duyurdu. Türk rock müziğinin efsane ismi Harbiye'de verdiği konser esnasında hayranlarına yeni bir albüm çıkaracağı müjdesini verdi. Teoman, cover albüm çıkaracağını açıkladı.

6 ŞARKI BİRDEN

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan ünlü şarkıcı şu paylaşımda bulundu:

"Temmuz ayında bir 'cover' albüm çıkaracağım. Albümün adı, 'Aşık Bir Adam'. Albümde yer alan, Murathan Mungan sözleriyle, Sunay Özgür müziğiyle, Müslüm Baba şarkısı 'Nilüfer'i ilk kez bu konserimde söylemişim oldum. Bu albümü hepsi birbirinden güzel, başka arkadaşlarımın yazdığı 6 şarkıyla beraber Temmuz ayında dinleyebilirsiniz."