Şarkıcı Tuğba Ünal çiğnediği sakızı 30 bin TL'ye sattı!

Şair ve şarkı yorumcusu olan Tuğba Ünal, mesleğinden önce 4 yıl boyunca hem turist rehberliği, hem de İngilizce öğretmenliği yapmıştı. O yıllarda bir dönem vize danışmanlığı ve çevirmenlik yaparak farklı kültürleri tanımak adına yurt dışı seyahatlerinde bulunan Ünal'n ilk ekran tecrübesi ise 'turizm güncesi' programı ile Başkent TV'de olmuştu.

Turizm Rehberliği mesleğini bırakıp şarkıcılığı seçen Tuğba Ünal şimdilerde 'Öyküm Sensin' adlı şiir kitabı üzerine adından çokça bahsettiriyor.

Özellikle sosyal medya uygulaması Snapchat’te binlerce takipçisi olan Ünal bir video paylaştı. Snapchat'te video paylaşan Tuğba Ünal’ın o sırada sakız çiğnemesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Snapchat’te video paylaşan Ünal’ın sakızına takipçisi talip oldu ve Ünal’a 30 bin TL ödedi. Bu durumu gören sosyal medya kullanıcıları "Millet kafayı yemiş", "Reklam için mi bu", "Saçmalamayın ya", "Allah akıl versin" yorumlarında bulundu.