Saros Körfezi'nde tehlikeli dakikalar: Denizin ortasında mahsur kaldılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Saros Körfezi'nde tehlikeli dakikalar: Denizin ortasında mahsur kaldılar

Edirne Saros Körfezi'nde yaşanan tehlikeli anlar, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle son buldu.

Edirne'nin Enez ilçesindeki Büyükevren tatil köyünden denize açılan 3 vatandaşın içinde bulunduğu kayık, devrildi. Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, denizde mahsur kalan vatandaşları başarıyla kurtardı.

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Kurtarma operasyonu sırasında, çevredeki diğer vatandaşlar da yardım çabalarına katıldı, ancak karanlık hava koşulları nedeniyle mahsur kalanlara ulaşamadı. Sahile güvenli bir şekilde getirilen üç kişi, bekleyen ambulans ekipleri tarafından hemen tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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