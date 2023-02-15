15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sarp Apak afet bölgesinde çalışan kahramanlara teşekkür etti

Sarp Apak afet bölgesinde çalışan kahramanlara teşekkür etti

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Oyuncu Sarp Apak da son paylaşımında afet bölgesinde çalışan herkese teşekkür etti.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 17:21
Takip Et

Sarp Apak deprem bölgesinde çalışan herkese teşekkür etti

Sarp Apak afet bölgesinde çalışan kahramanlara teşekkür etti
+
Aa
-

Türkiye'yi yasa boğan depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. 

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremin ardından birçok ünlü isim seferber olurken Sarp Apak da elini taşın altına koydu.
İlk olarak AHBAP Derneği'ne 100 bin TL bağışta bulunan Sarp Apak, depremzedeler için yürütülen yardım çalışmalarına da katıldı.

Depremzedeler için tırlara koli taşıyan Sarp Apak, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Apak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında "Sahada kendi ailesini kurtarır gibi çalışan herkes bu ülkenin gerçek kahramanları. Madenci abilerimiz, tüm arama kurtarma birimleri, sivil gönüllüler. Hepsine minnet duyuyorum, önlerinde saygıyla eğiliyorum" dedi.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
3
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
4
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
5
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.