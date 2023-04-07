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Sarp Apak’tan itiraf: Hepimiz televizyona muhtacız!

Ünlü oyuncu Sarp Apak eşi Bengisu Uzunöz ile Etiler'de bir mekanda görüntülendi. Apak, yeni projeleri hakkında bilgi verdi ve televizyona her zaman muhtaç olduklarını söyledi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 11:34
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Sarp Apak’tan televizyon itirafı! "Hepimiz muhtacız"

Sarp Apak’tan itiraf: Hepimiz televizyona muhtacız!
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Sarp Apak, eşi Bengisu Uzunöz ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. 

Çift, basın mensuplarına poz verdikten sonra kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Sarp Apak, yakında yeni bir filme başlayacağını ve onun hazırlığında olduğunu dile getirdi.

"TELEVİZYONA MUHTACIZ"

Ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Dizi projeniz olacak mı?" sorusuna ise, "Televizyonu her zaman özlüyoruz. Televizyon bağımlısı olmuşuz. Tabii ki daha iyi şartlarla, daha iyi senaryolarla girmek isterim. Bu yüzden şu an böyle bir şey yok. İzlemek istiyorum. Bu yüzden hepimiz televizyona bağımlıyız ve muhtacız" dedi.
 

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