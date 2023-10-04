Sarp sınır kapısında pamuğa emdirilmiş 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Gürcistan'dan yurdan giriş yapmaya çalışan TIR'da yapılan incelemede pamuk balyalarına emdirilmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYNAK: DHA
Sarp sınır kapısında pamuğa emdirilmiş 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı’na gelen pamuk yüklü TIR, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan risk analizi kapsamında kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edildi.

Hangarda yapılan aramada, narkotik köpeğin araçtaki pamuk cinsi eşyanın olduğu balyalara tepki verdiği görüldü. Numune alınarak uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan kontrollerde pamukların içerisine emdirilmiş vaziyette metamfetamin tespit edildi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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BAKAN BOLAT: GENÇLERİMİZİN ZEHİRLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, operasyona ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gümrük Muhafaza birimlerimizce Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen yakalamada, 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş şekilde yurda sokulmaya çalışılan, piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL civarında olduğu tahmin edilen metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

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