Sarp Sınır Kapısı'ndan 2023'te 6 milyonu aşkın yolcu geçişi oldu

Kaynak: AA
Sarp Sınır Kapısı'ndan 2023'te 6 milyonu aşkın yolcu geçişi oldu
Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki kapısından 2023 yılında yolcu geçişleri bir önceki yıla oranla yüzde 23,71, araç geçişleri ise yüzde 11 arttı.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından biti olan Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan 2023 yılında 6 milyon 261 bin 289 yolcu girişi oldu.

Sarp Sınır Kapısı, vizesiz ve kimlikle geçişlerin yapılabilmesi sebebiyle vatandaşların yurt dışı gezileri için en çok tercih ettiği kapılar arasından biri oluyor.

Sarp Sınır Kapısı, geçtiğimiz yıl 8 milyon 601 bin 120 yolcunun kullandığı Habur ile 8 milyon 26 bin 457 kişinin geçiş sağladığı Kapıkule'den sonra en fazla yolcu geçişinin yaşandığı üçüncü kara hudut kapısı oldu.

Sarp Kapı’dan 3 milyon 89 bin 988 yolcu Türkiye'ye giriş sağlarken, 3 milyon 171 bin 301 yolcu da yurt dışına çıkış yaptı.

Sınır kapısından geçen yolcu sayısı 2022 yılına kıyasla yüzde 23,71 artış gösteri. Geçiş yapanların 2 milyon 574 bin 484'ünü Türk vatandaşları oluştururken, 3 milyon 686 bin 805'ini de yabancı uyruklular oluşturdu.

YOĞUNLUK TİCARET HACMİNİ DE ARTIRDI

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demircioğlu, Sarp'ın, Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan en önemli sınır kapısı olduğunu belirtti.

Sarp Sınır Kapısı'nın, bölgenin önemli bir lojistik merkezi haline geldiğini söyleyen Demircioğlu, tır yoğunluğunun da her geçen gün daha çok arttığını dile getirdi.

Demircioğlu, yoğunluğun ticaret hacmini de beraberinde getirdiğinin vurgulayarak, "2022'de 900 milyon lira civarında olan ihracat rakamımız, 2023 yıl sonu itibarıyla 1 milyar 345 milyon lira oldu. Öngörümüz bu rakamların daha da yukarılara çıkacağı yönündedir." dedi.

Demircioğlu, turistlerin Türkiye'den tekstil ve gıda konusunda talepleri olduğunu söyleyerek Kemalpaşa, tekstil ticaretinin yoğunluğuyla tekstil şehri görünümünü almış durumda olduğunu söyledi.

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