SAS komandoları Ukrayna’dan gelen mayınları böyle patlattı

İstanbul Şile'de Ukrayna’dan gelen 28 top mermisi, SAS komandoları tarafından patlatıldı.

SAS komandoları Ukrayna’dan gelen mayınları böyle patlattı

Yeniçağ Özel / Ersoy Özdem

Şile'deki olay, geçtiğimiz günlerde Şile ilçesinin, Sofular köyü, Sofular Halk Plajında yaşandı. Yüzmek için denize giren bir vatandaş denizde 30'a yakın patlamamış mayın gördü.

Vatandaş, bu korkunç durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yüzmeye gelen vatandaşları denizden ve plajdan uzaklaştırdı.

Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri denize dalarak mühimmatın olduğu yeri işaretledi.

28 adet olduğu belirlenen top mermileri, SAS komandoları tarafından bugün kontrollü olarak patlatıldı.

DALGALARLA GELDİ

Olay yerinde ve denizin içinde araştırma yapan jandarma ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri patlamamış mayınların eski zamanlara ait olduğunu tespit ederken, ilk belirlemelere göre dalgalarla Şile sahiline kadar geldiği tahmin ediliyor.

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