Sasa'dan flaş hisse alım kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Sasa'dan flaş hisse alım kararı
Sasa 2 milyar liraya kadar hisse geri alım programı kararı alındığını duyurdu.

Sasa'dan hisse alım harekatı...Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a bildirim yapıldı.

Sasa'dan KAP'a yapılan açıklamada şirketin 8 Mart 2024 tarihinde yapmış olduğu toplantıda paylarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulmasının planlandığı duyuruldu. Pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alımı yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 2 milyar TL olması, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesi kararlaştırıldı.Geri alım programının azami süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

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