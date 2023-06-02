Şaşırtan enflasyon beklenti anketi. Sıfırı çektirecekler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ortaya çıkarttığı rakam şaşırtacak cinsten. Bakın o rakam İTO'nun 242 üründen 141'i zamlandığı dediği günde kaç çıktı.

Şaşırtan enflasyon beklenti anketi. Sıfırı çektirecekler

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

ŞAŞIRTAN RAKAMLAR DOĞALGAZ MAKYAJI MI?

İstanbul Ticaret Odası'nın Mayıs'ta 242 üründen 141 üründe zamlandığını, 76 ürünün ise fiyatının değişmedi sadece 25 ürünün fiyatının düştüğünün açıklamasının ardından enflasyon anketinde çıkan rakam şaşırtıcıydı. Belli ki doğalgaz makyajı vardı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi mayısta yüzde 46,26'dan 47,32'ye yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.

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