Sata sata bitiremediler!

Seçimde herkes milliyetçi olmuş! Olsunlar sorun yok lakin 2004 yılından beri Yunanistan 18 adayı işgal ettiğinde neredeydiniz efendiler?

Milliyetçilik öyle klavyeden küfrederek, arkana aldığın kabadayılarla Millet İttifakı broşürü dağıtan kadınları döverek olmaz. Sıkıyorsa gidecektin Ege'ye burnumuzun dibinde, bize ait adaları işgal eden Yunan Silahlı Kuvvetleri'ni oralardan çıkartacaktın.

Vay efendim keçiler otluyormuş o kayalar için savaş mı çıkarmış? Ne için çıkar savaş peki? Senin olan toprağı aldıkları zaman susacaksan, söyle bana ne zaman savaş çıkar?

Savaşa bile gerek kalmadan 2 gemi ile abluka yapsaydınız o Yunan askeri geri basardı… Ama bunun için kuvvetli bir siyasi irade gerekirdi…

Bakın AKP dönemi kayıplarla kendini tarihe yazdıracaktır. Yanlış ve kimi yerde kasıtlı ekonomi politikalarının açtığı hasarları gidermek için önce deprem vergilerini harcadılar.

Şimdi hep beraber Allah'a dua edip bekliyoruz ki aman deprem olmasın diye. Ama AKP'nin sorumluluğu büyük, şehirleri yenilemek yerine yandaşlarına otoyollar yaptırarak İstanbul'u deprem riskine açık bıraktılar.

Sırf bu değil, 1923 yılından beri bu devletin dişinden tırnağından artırarak kurduğu iktisadi kurumları, malları, taşınmazları satarak elde ettikleri parayı da çar çur ettiler… Yandaşlarına kıyak geçtiler…

Özelleştirme diye diye her şeyi sattılar… Aklınıza ne geliyorsa Cumhuriyet döneminin büyük bütün fabrikaları ya satıldı ya kapatıldı.

70 milyar dolardan fazla değer satıldı. Ne oldu? Güçlü bir ekonomi mi? Bizleri ithalattan kurtaracak devasa fabrikalar mı kuruldu? Ne yapıldı? Koca bir sıfır…

Bitmedi devam ediyor: 128 milyar dolar rezerv yakıldı bu ülkede… Neden? Faiz düşürme sevdasından… Oy toplayacak ya… Ama enflasyon yukarı giderken faiz düşünce ne olur? Herkes Liradan kaçar ve kur patlar… İşte kuru tutmak için 128 milyar dolar yakıldı. Sonra şirket ve vatandaşlara ait bir 128 milyar dolar daha…

İşe yaradı mı? Hayır… Kur yine yukarı gidiyor…

Bu sefer sıra evdeki gümüşlere geldi Uğur Gürses'in deyimiyle…

Merkez Bankası'nın Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi raporları içinde yer alan tablolara baktığımızda Şubat sonunda 26,9 milyon troy ons olan altın rezervinin, 20 Nisan itibari ile 24,7 milyon troy onsa düştüğünü görüyoruz.

Türkçe tercümesi TCMB raporlarına göre altınlarda 68 tonluk eksilme var.

Nerede bu altınlar, bize bir banka yetkilisi çıkıp açıklama yapar mı?

Kimsenin babasının malı değil bunlar. Öyle kafanızdan satamazsınız. Kura basmak için mi sattınız ne oldu? Söyleyin! Yoksa yine biz hesabı Allah'a mı veririz diyorsunuz?

Böyle keyfi, kafasına göre siyaseti ve ekonomiyi yöneten bir yapı olabilir mi?

Bitirirken size şu soruyu sorayım: Evdeki halıyı, yatağı, yorganı satan kişiye güven olur mu? Bunları çaldıran insana emanet mal, mülk bırakılır mı?

Bırakılmaz diyorsanız 14 Mayıs'ta gereğini yapın…