Sata sata bitiremediler. Kamu arazisi satışından milyarlar bekleniyor

Devlet taşınmazlardan gelecek yıl 13,2 milyar lira gelir bekliyor. Devlet, gelecek yıl aralarında lojman, sosyal tesis ve arazilerin de bulunduğu taşınmazlardan 13,2 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

KAYNAK: AA
Sata sata bitiremediler. Kamu arazisi satışından milyarlar bekleniyor

AA muhabirinin, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, devlet, 2024 yılında taşınmazlardan, satış ve kiralama olmak üzere iki farklı kalemde gelir elde etmeyi öngörüyor. Bu kapsamda, 5 milyar 128 milyon 747 bin lirası taşınmaz kiraları, 8 milyar 57 milyon 143 bin lirası taşınmaz satışlarından olmak üzere 13 milyar 185 milyon 890 bin lira gelir sağlanması bekleniyor.

Gelecek yıl taşınmaz satışları kapsamında en fazla gelir 4 milyar 459 milyon 286 bin lirayla arazi satışlarından elde edilecek.

Aralarında 2B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satış gelirlerinin de yer aldığı "Diğer taşınmaz satış gelirleri" kapsamında 2 milyar 588 milyon 771 bin liralık gelir hedefleniyor.

Taşınmaz satış gelirleri kapsamında, lojman satışlarından 660 milyon lira, sosyal tesis satışlarından 440 bin lira, diğer bina satışlarından 660 bin lira, arsa satışlarından ise 347 bin 986 liralık gelir öngörülüyor.

LOJMAN KİRALARI

Gelecek yıl beklenen 5 milyar 128 milyon 747 bin liralık taşınmaz kira gelirlerinin ise 1 milyar 812 milyon 312 bin lirasının lojman kiralarından sağlanması hedefleniyor.

Taşınmaz kira gelirleri kapsamında diğer önemli gelir kalemi de ecrimisil gelirleri olacak. Ecrimisil gelirlerinden 1 milyar 527 milyon 607 bin lira kaynak bekleniyor.

Sosyal tesis kira gelirlerinden 1 milyon 760 bin lira, "diğer taşınmaz kira gelirleri"nden de 1 milyar 787 milyon 68 bin liralık gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.

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