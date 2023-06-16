Satacağı çiçeklerin yanında öldü

Antalya'da parkta, 50-55 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu. Çiçek satıcısı olduğu değerlendirilen, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yanındaki sepette satışa hazır çiçekler dikkat çekti.

Satacağı çiçeklerin yanında öldü

DHA'nın haberine göre, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Recep Bilgin Parkı'nda saat 08.30 sıralarında bankın yan tarafında yüzüstü hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan 50-55 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çiçek sattığı değerlendirilen kişinin yanı başındaki sepette çiçeklerin olması dikkati çekti.

5b4e1a2368b1a5474faba893fda6220a-1.jpg

5b4e1a2368b1a5474faba893fda6220a.jpg

721e9f432f19f697c8134178b5cfe4fb.jpg

f22314abc5b0c827ade2590b1dfcb04b.jpg

f31404359915a21e60d5036687ecd7df.jpg

Öne Çıkanlar
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Son Haberler
Balık yedikten kaç saat sonra süt içilir Sağlık
Balık yedikten kaç saat sonra süt içilir
Şimşek ile görüşen TÜSİAD'dan yerden yere vuran açıklama. Patronlar son duruma isyan etti Güncel
Şimşek ile görüşen TÜSİAD'dan yerden yere vuran açıklama. Patronlar son duruma isyan etti
Balat çetesine dava! Gece kulübüne planlı saldırı düzenlemişler Güncel
Balat çetesine dava! Gece kulübüne planlı saldırı düzenlemişler
Olympiakos hükmen şampiyon oldu Spor
Olympiakos hükmen şampiyon oldu
Depremzede aile uyandıklarında hayatının şokunu yaşadı. Vicdanların da fay hattı kırılmış Güncel
Depremzede aile uyandıklarında hayatının şokunu yaşadı. Vicdanların da fay hattı kırılmış
Al Pacino 83 yaşında baba oldu! Bebeğin cinsiyeti ve adı açıklandı Magazin
Al Pacino 83 yaşında baba oldu! Bebeğin cinsiyeti ve adı açıklandı
Gemlik zeytinine AB tescili Ekonomi
Gemlik zeytinine AB tescili