Satın almak istediği tarlayı incelerken yamaçtan yuvarlanıp, öldü

Kaynak: DHA
Satın almak istediği tarlayı incelerken yamaçtan yuvarlanıp, öldü
Bursa'da satın almak istediği tarlayı incelemek isterken dengesini kaybedip yamaçtan yuvarlanan Kamil Yıldız (60), hayatını kaybetti.

Bursa'nın kırsal Gündüzlü Mahallesinde meydana gelen olayda, Oğlu Ahmet Yıldız ile beraber satın almak için incelemeye gittiği yamaç arazide bir anda dengesini kaybeden Kamil Yıldız, 20 metreden aşağı yuvarlandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ahmet Yıldız’ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kamil Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Kemal Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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