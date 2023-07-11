Satırla yaraladı, 'Yarım kalan işi tamamlayacağım' diye bağırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan bir olayda, kadın arkadaşı G.A.'nın tacizine uğradığını iddia eden Zekeriya T. (49), İsmet G. (59) isimli şahsa satırla saldırdı.

Satırla yaraladı, 'Yarım kalan işi tamamlayacağım' diye bağırdı

DHA'nın haberine göre; İsmet G., elinden aldığı yara nedeniyle hastaneye kaldırılırken, Zekeriya T. polis tarafından yakalandı. Zekeriya T., olayın namus meselesi olduğunu ve işini bitireceğini söyledi.

Olay, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Zekeriya T., sokakta karşılaştığı İsmet G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zekeriya T., yanında bulunan satırı çıkartarak İsmet G.'yi kovalamaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın sonunda Zekeriya T., İsmet G.'nin eline satırla vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan İsmet G., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Zekeriya T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zekeriya T., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zekeriya T., "Namus meselesi. Yarım kalan işi tamamlayacağım" diye konuştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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