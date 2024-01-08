Satış fiyatı açıklanan Kia EV9 Türkiye'de satışa çıktı

Kia’nın yeni telefonu EV9 hakkında bazı teknik detaylar ve fiyatı belli oldu.

Aracın ilk etapta dört çeker GT-Line versiyonuyla Türkiye’de satışa sunulduğu bilinirken bu versiyon için fiyat 4,8 milyon TL olarak açıklanmıştı.

Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından duyurulan aracın 283 kW (384 beygir) gücündeki olduğu ve dört çeker araçta kombine menzilin 505 km şehir içi menzilin ise 668 km seviyesinde olduğu aktarıldı.

“MART SONU NİSAN BAŞI TÜRKİYE’DE OLACAK”

Özpeynirci araç için ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Aralık üretimi 2023 model dolu EV9’lardan 60-70 adet arasında gelirken %60’lık ÖTV diliminde olduğu için fiyatı 4,8 milyon TL olarak açıklandı.

Yüzde 40’lık ÖTV dilimine girecek arkadan itişli 149,5 kW gücündeki EV9’lar ise 2023 model olarak mart başında gelecek. Çünkü gemiler 2 ayda geliyor.

2024 modeller ise mart sonu nisan başı Türkiye’de olacak.

2024 PLANLARI BELLİ OLDU

Kia bundan önce 2023 verileri ile gündemdeydi. Kia tarafından geçtiğimiz gün yapılan resmi paylaşımlara göre Güney Kore merkezli dev isim Hyundai 2023 yılını 4.216.680 araç teslimatı ile kapanış yaptı. Kore merkezli satışlar 2022’ye kıyasla yüzde 10.6 oranında arttı ve 688.884 adete yükseldi. İhracat ise yüzde 6,2 oranında arttı ve 3.254.038 seviyesine ulaştı.

2024 için ise yapılan plan Güney Kore içinde 704 bin ve ülke dışında 3.539.000 araç satarak toplamda 4.243.000 araca ulaşmak olarak duyuruldu.

Kia ise yüzde 6.3’lük bir artış üzerinden küresel olarak 3.085.771 otomobil teslim ettiğini ve böylelikle küresel satış rekoru kırdığını açıkladı.

Kia’nın araçlarına Kore’de talep yüzde 4,6 arttı ve buna bağlı olarak teslimatlar 538.822 araca, denizaşırı pazarlarda ise yüzde 6,7 artışla 2.516.383 adede çıktı.

Yeni yılda her şey planlandığı gibi giderse Kia dünya çapında 3.2 milyon araç sevk etmeyi planladığını belirtti. Kore’de 530.000, dışarıda ise 2,63 milyon araca ulaşmak hedeflendi.