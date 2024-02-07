Satürn'ün uydusu Mimas, geniş bir yer altı okyanusuna sahip olabilir

Kaynak: AA
Satürn'ün uydusu Mimas, geniş bir yer altı okyanusuna sahip olabilir
Satürn'ün uydusu Mimas'ın buzla kaplı dış yüzeyinin altında geniş bir okyanusun olabileceği tahmin ediliyor.

Çin, İngiltere ve Fransa’dan araştırmacılar, 2017'de atmosferinde yanmadan önce 10 yıldan fazla bir süre Satürn'ü ve uydularını inceleyen ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) "Cassini–Huygens" uzay aracına ait gözlemleri inceledi.

Satürn'ün uydusu Mimas'ın dönüşünde ve yörüngesindeki değişiklikleri de ele alan araştırmacılar, Mimas'ın donmuş yüzeyinin 20 ila 30 kilometre altında genç ve geniş bir okyanus olabileceğini belirledi.

Araştırma yazarlarından Valery Lainey, "Mimas, potansiyel olarak yaşanabilir bir yer gibi görünüyor. Ancak, yaşamın ortaya çıkması için ne kadar zamana ihtiyaç olduğunu bilemiyoruz." dedi.

Araştırmaya ilişkin detaylar "Nature" isimli dergide yayımlandı.

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