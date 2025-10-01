Savaş alanına dönen sokaklarda 22 kişi öldü

Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da haftalardır süren su ve elektrik kesintileri, halkı sokağa döktü. Protestolar, güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüşürken, Birleşmiş Milletler (BM) 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ancak Madagaskar Dışişleri Bakanlığı, bu rakamların “Söylentilere dayandığını” savunarak BM’nin verilerini reddetti. Gösteriler, özellikle “Gen-Z” olarak bilinen gençlerin öncülüğünde başladı. Protestocular, temel hizmetlerin eksikliği ve yolsuzluk iddialarına karşı öfkeli.



Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve sert müdahaleleri, tansiyonu daha da yükseltti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, güvenlik güçlerinin protestoculara uyguladığı şiddeti “şok edici” olarak nitelendirdi. Türk, “Güvenlik güçleri orantısız güç kullanımından vazgeçmeli, keyfi gözaltılar derhal serbest bırakılmalı” çağrısında bulundu.

Protestoların şiddete dönüşmesi üzerine bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Göstericiler, hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’dan özür ve sorumluluk talep ediyor. Rajoelina, artan baskılar üzerine Başbakan Christian Ntsay ve kabineyi görevden aldı. Ancak bu adım, öfkeli kalabalıkları yatıştırmaya yetmedi.

Protestolar, başkent dışındaki şehirlerde de yayılmaya devam ediyor. Göstericiler, hükümetin kamu hizmetlerini iyileştirmesini ve yolsuzlukla mücadelede somut adımlar atmasını istiyor. Ülkenin ekonomik sorunları ve altyapı eksiklikleri, halkın tepkisini körüklüyor.

Madagaskar, yıllardır siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizlerle boğuşuyor. Uzmanlar, hükümetin acil reformlar yapmaması halinde protestoların daha da büyüyebileceği uyarısında bulunuyor. Uluslararası toplum, Madagaskar’daki krizi yakından izlerken, diyalog ve barışçıl çözüm çağrıları artıyor.