Savaş alanına dönen sokaklarda 22 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Savaş alanına dönen sokaklarda 22 kişi öldü

Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da su ve elektrik kesintilerine karşı düzenlenen protestolar şiddete dönüştü. Olaylarda 22 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. BM, güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini kınadı.

Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da haftalardır süren su ve elektrik kesintileri, halkı sokağa döktü. Protestolar, güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüşürken, Birleşmiş Milletler (BM) 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin yaralandığını bildirdi.

a11.jpg

Ancak Madagaskar Dışişleri Bakanlığı, bu rakamların “Söylentilere dayandığını” savunarak BM’nin verilerini reddetti. Gösteriler, özellikle “Gen-Z” olarak bilinen gençlerin öncülüğünde başladı. Protestocular, temel hizmetlerin eksikliği ve yolsuzluk iddialarına karşı öfkeli.

a10.jpg

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve sert müdahaleleri, tansiyonu daha da yükseltti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, güvenlik güçlerinin protestoculara uyguladığı şiddeti “şok edici” olarak nitelendirdi. Türk, “Güvenlik güçleri orantısız güç kullanımından vazgeçmeli, keyfi gözaltılar derhal serbest bırakılmalı” çağrısında bulundu.

a9.jpg

Protestoların şiddete dönüşmesi üzerine bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Göstericiler, hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’dan özür ve sorumluluk talep ediyor. Rajoelina, artan baskılar üzerine Başbakan Christian Ntsay ve kabineyi görevden aldı. Ancak bu adım, öfkeli kalabalıkları yatıştırmaya yetmedi.

a8.jpg

Protestolar, başkent dışındaki şehirlerde de yayılmaya devam ediyor. Göstericiler, hükümetin kamu hizmetlerini iyileştirmesini ve yolsuzlukla mücadelede somut adımlar atmasını istiyor. Ülkenin ekonomik sorunları ve altyapı eksiklikleri, halkın tepkisini körüklüyor.

a7.jpg

Madagaskar, yıllardır siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizlerle boğuşuyor. Uzmanlar, hükümetin acil reformlar yapmaması halinde protestoların daha da büyüyebileceği uyarısında bulunuyor. Uluslararası toplum, Madagaskar’daki krizi yakından izlerken, diyalog ve barışçıl çözüm çağrıları artıyor.

a6.jpg

a5.jpg

a4w.jpg

a4w.jpg

a3.jpg

a2.jpg

a1w.jpg

aa.jpg

Son Haberler
Gizli radar polemiğine Son: yerler tek tek paylaşıldı
Gizli radar polemiğine Son: yerler tek tek paylaşıldı
Galatasaray’ın kahini: İki maçı da skorlarıyla bildi!
Galatasaray’ın kahini: İki maçı da skorlarıyla bildi!
Marmaray'ın yükünü hafifletecek. 'İstanbul Kuzey Demiryolu' geliyor
Marmaray'ın yükünü hafifletecek. 'İstanbul Kuzey Demiryolu' geliyor
Valilik saat vererek uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına kapıda
Valilik saat vererek uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına kapıda
Galatasaray ile Crystal Palace'ın ilginç serisi sürüyor
Galatasaray ile Crystal Palace'ın ilginç serisi sürüyor