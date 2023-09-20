Savaş Cebeci'yi döven Kaan Kazgan'ın başı dertte. Federasyon olaya el attı

Türkiye MMA Federasyonu Savaş Cebeci ile kavga eden MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan hakkında inceleme başlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Savaş Cebeci'yi döven Kaan Kazgan'ın başı dertte. Federasyon olaya el attı

Editör: Hamza Özalkuş

Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin, "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözlerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik çıktı.

Birbirlerine düelloya davet eden ikili, bir araya gelerek kavga etti.

Kavga, Savaş Cebeci'nin pes etmesinin ardından sona erdi.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ
Kavga sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, Türkiye MMA Federasyonu da konuyla ilgili açıklama yaptı. Federasyon, Kazgan’ın ‘gerekli görülmesi halinde’ disipline sevk edileceğini ifade etti.

Federasyonun açıklaması şöyle:

“Federasyonumuz tarafından 18.09.2023 tarihinde basın kuruluşları ve birçok sosyal medya platformunda federasyon sporcularımızdan Kaan Kazgan’a ait olduğu iddia edilen görüntüler ve yaşanan olayla ilgili olarak federasyonumuz yönetim kurulu ivedilikle toplanmıştır. Birçok yayın kuruluşu ve sosyal medya hesaplarında belirtilen olayların incelenmesi amacı ile yönetim kurulunda sorumlu üyeler görevlendirilmiştir. Yaşanan olaylara ilişkin olarak görüntülerin incelenmesi ve ardından da adı geçen sporcumuz ile görüşme sağlanmasına müteakip gerek görülmesi halinde disiplin yönetmelikleri gereği sporcumuzun federasyonumuzun ilgili kurulu olan disiplin kuruluna sevki sağlanacaktır”

"KONU KAPANDI"
Twitter hesabından videolu paylaşım yapan Kaan Kazgan ise şöyle konuştu:

“Savaş Cebeci ile yaptığımız ring dışı müsabakadan dolayı adli mercilerce resen başlatılan soruşturma gereği ikimiz de gittik ifadelerimizi verdik. İkimizde birbirimizden şikayetçi olmadık. Konu kapandı. Gözaltına alındığımız haberleri yalandır. Kamuoyunu bu şekilde rahatsız edebilecek çirkin görüntüler oluştuğu için üzgünüm. Herkesten özür diliyorum. Keşke olmasaydı. Biz sporcular olarak gençlere daha düzgün örnek olmamız gerekiyor. Bu yüzden özür diliyorum. Gençlerden bunları yapmamalarını, örnek almamalarını diliyorum”

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