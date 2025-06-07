Savaş gemisi internet ve radyo kesintisine yol açtı

Yeni Zelanda’da, Avustralya’nın en büyük savaş gemilerinden HMAS Canberra’nın kıyıdan geçerken neden olduğu radyo ve internet kesintileri gündeme geldi. Wellington’a ziyaret amacıyla seyreden geminin, radar sinyallerinin Taranaki ve Marlborough bölgelerinde Wi-Fi ve telekomünikasyon sistemlerinde ciddi aksamalara yol açtığı belirtildi.

9News’ün haberine göre, kesintiler gece saat 2 civarında başladı. Avustralya Savunma Kuvvetleri temsilcisi, gemideki mürettebatın radarın sinyallerinin bölgedeki kablosuz iletişimi etkilediğini fark ettiğini söyledi. Geminin frekansını değiştirmesiyle sorun kısa sürede giderildi. Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri yetkilileri de konuyu Avustralya tarafına bildirdiklerini ve sorun çözüldüğünü açıkladı.

Taranaki bölgesinde faaliyet gösteren internet sağlayıcısı Primo’nun sahibi Matthew Harrison, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, yaşanan kesintinin sıradan bir arıza olmadığını, askeri sınıf bir radar sinyalinin ağları devre dışı bıraktığını belirtti. Harrison, “Böyle bir durumla daha önce karşılaşmadık. Savaş gemisinin sinyalleri ağımızda güvenlik protokollerini tetikledi ve bağlantıyı tamamen kesti,” dedi.

HMAS Canberra, çok sayıda helikopter taşıyabilen amfibi bir saldırı gemisi olarak biliniyor. Gemide, Avustralya Başkent Bölgesi Başbakanı Andrew Barr da bulunuyordu. Barr, ziyaretin Wellington ile Canberra arasındaki güçlü ve gelişen bağları pekiştirdiğini vurguladı.

Wellington Belediye Başkanı Tory Whanau ise bu ziyaretin şehirler arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendirdiğini belirterek, “Ortaklık, uluslararası ilişkilerimizde önemli bir unsur ve kültür ile fikir alışverişini artırıyor,” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Avustralyalı heyet ve mürettebat, şehre bağlı bazı sosyal projelerde yer aldı, çorba mutfağına destek verdiler ve kıyı temizliği gibi çevre çalışmaları gerçekleştirdiler.