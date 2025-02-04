Savaş suçlusu olarak aranan adam Türk vatandaşı çıktı! İşkence, cinayet, tecavüz...

Libya’daki cezaevlerinde işkence, insanlığa karşı suçlar ve göçmen kaçakçılığıyla suçlanan Libya’lı General Osama Almasri Najeem Habish'in, Türkiye vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçlusu olarak aranan Habish, 19 Ocak 2025’te İtalya’nın Torino kentinde yakalandı. Ancak üzerinde Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti vatandaşlıklarını gösteren belgeler bulunan Habish’in Türkiye vatandaşlığı, uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı.

SUÇ DOSYASI ÇOK KABARIK

UCM’nin tutuklama emriyle 18 Ocak 2025'te aranmaya başlanan Habish’in suç dosyası oldukça kabarık. İşkence, cinayet, tecavüz, cinsel şiddet ve dini veya ideolojik nedenlerle zulüm gibi ağır suçlamalarla aranan Libya'lı generalin, uluslararası topluma karşı büyük bir tehdit oluşturduğu ifade ediliyor.

UCM'nin açıklamalarına göre Habish’e yöneltilen suçlamalar arasında “kişisel onura yönelik saldırılar”, “zalimce muamele”, “hukuksuz hapis cezası” ve “cinayet” gibi insanlık suçları da yer alıyor.

TÜRK KİMLİĞİ GERÇEK ÇIKTI

Habish'in yakalanmasından sonra yapılan incelemelerde, üzerinde sahte olmayan bir Türk kimlik kartı bulunduğu tespit edildi. Türkiye'deki şirketleri ve banka hesaplarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıkan Habish’in, Türkiye'de yasal olarak vatandaşlık kazandığı iddiaları gündeme geldi.

İTALYA'DA KRİZE NEDEN OLDU

İtalya’daki tutuklama sonrasında Libya'ya sınır dışı edilen Habish’in durumu, büyük bir diplomatik krize yol açtı. Habish’in Libya'ya gönderilmesi, İtalya'da büyük tepkilere yol açtı ve hükümetin içinde ciddi bir kriz yarattı. Başbakan Giorgia Meloni, Habish'in serbest bırakılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İtalya'nın Libya'ya savaş suçlusu bir kişiyi göndermesi, mülteciler ve insan hakları savunucuları tarafından büyük bir ihanet olarak değerlendirildi. Mülteciler, Habish’in suçlarının bedelini çekmeye devam ettiklerini belirterek, İtalya hükümetine seslendi ve Libya’daki gözaltı merkezlerinde tutulan tüm kişilerin serbest bırakılmasını talep etti.