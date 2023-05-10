Savaş tüccarları mutlu. Kârlarını artırdılar

Savaş tarihi en az insanlık tarihi kadar eski bir olgu. Son olarak Ukrayna'da devam eden savaş milyonları ağlatırken bir grubun ise mutlu olmasına sebep oluyor.

Dünyanın en büyük 16 savunma sanayisinden 13'ü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra kâr oranlarını çift haneli rakamlara çıkardı. Ön planda olan ise Avrupalı şirketler.

Alman Focus dergisi, Almanya'nın önümüzdeki birkaç yıl içinde 100 milyar avroluk yeniden silahlanma programının savunma sanayii Rheinmetall'i "Frankfurt borsasının en değerlisi" haline getirdiğini yazdı.

HİSSE FİYATLARI 2 KATA YAKIN ARTTI

Dergide yer alan bilgilere göre, son 15 ayda, Rheinmetall'in hisse fiyatı yüzde 93 arttı. Dünyadaki diğer büyük silah şirketlerinin hiçbirinin bu kadar hızlı ilerlemediği belirtilirken, a nalistler, Rheinmetall'in bu yıl 6,6 milyar avroluk satış yapmasını bekliyor. 2024 yılına kadar ise net kârının iki kattan fazla artmasıyla 8,7 milyar avroya çıkması bekleniyor.

İtalyan savunma sanayii Leonardo da yüzde 36, Fransız Thales yüzde 33 ve İsrail Elbit Systems hisseleri yüzde 25 arttı.

Bu şirketlerin kârlarının artışının büyük ölçüde çoğu Avrupa ülkesinin savunma harcamalarını önemli ölçüde artırma planlarından kaynaklandığı belirtildi.

AMERİKAN DEVLERİ GERİDE KALDI