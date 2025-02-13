Savaş uçağı denize çakıldı. İmdatlarına balıkçılar yetişti

Düzenleme: Kaynak: DHA

ABD'nin California eyaletindeki San Diego Körfezi'ne bir askeri uçak düştü. Uçak serin sulara çakılmadan önce 2 pilot da fırlatma koltuğunu harekete geçirerek kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu. Uçak denizin dibine gömülürken, pilotları balıkçılar kurtardı.

ABD'nin California eyaletinde, San Diego Körfezi Kuzey Adası Deniz Hava Üssü yakınlarında E/A-18 G Growler tipi askeri uçak düştü. Uçağın sulara çarpmasına saniyeler kala 2 pilot da fırlatma koltuğunu harekete geçirdi. Oturdukları koltuktan metrelerce yukarıya fırlayan pilotlar, açılan paraşüt sayesinde yavaşça körfezin serin sularına düştü.

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Burun üstü çakılan uçak körfezin serin sularına gömüldü. Uçağın düştüğünü gören bir balıkçı teknesinde av yapan kişiler uçağın düştüğü yere tam yol hareket etti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan pilotların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Yetkililer, uçağın düşüş nedenini araştırmaya başladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, kazanın olası sebeplerinin incelendiği ifade edildi.

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