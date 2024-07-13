Savaş uçağı saniyeler içinde yere çakıldı

Uçak alevler içinde kalırken, Pilot Robert Jel hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmemekle birlikte, Polonya ordusu tüm M-346 tipi uçakların uçuşunu askıya aldı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, yarın düzenlenecek Deniz Havacılık Tugayı'nın 30. kuruluş yıldönümü gösterisinde kullanılacak olan M-346 hafif taarruz uçağının düştüğü doğrulandı ve törenlerin iptal edildiği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Robert Jel'in, en deneyimli pilotlardan biri olduğu vurgulandı.

Olayın çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerinde, uçağın büyük bir hızla piste çakıldığı ve alevler içinde savrulduğu görüldü.