Savaşın başından beri ilk kez: İsrail geri adım attı

İsrail, “salgın hastalıkların kendi topraklarına ulaşmaması” için 7 Ekim'den bu yana ilk kez Gazze Şeridi’ne yakıt girişini kabul ettiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Savaşın başından beri ilk kez: İsrail geri adım attı

İsrail hükümet kaynaklarının basınla paylaştığı açıklamaya göre, İsrail Savaş Kabinesi, ABD’nin talebi kapsamında, Gazze Şeridi'nin güney bölgesine günlük iki yakıt tankeri girişine izin verilmesi yönündeki öneriyi oybirliğiyle onayladı.

Yakıtın, Birleşmiş Milletlerin (BM) bölgedeki su ve sanitasyon altyapısını desteklemedeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacağı belirtildi.

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“SİVİL HALKA ULAŞTIRILACAK”

Bu adımın İsrail’e, “Hamas’ı ortadan kaldırmak için gerekli uluslararası manevra alanını sağladığı” ifade edilen açıklamada, “Tankerler, Hamas’a ulaşmamak şartıyla, BM üzerinden Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’nin güneyindeki sivil halka ulaştırılacak.” denildi.

AMAÇ SALGININ İSRAİL İÇİNE YAYILMASINI ÖNLEMEK

Açıklamada ayrıca, bu adımla, Gazze Şeridi'ndeki yakıt kıtlığı kaynaklı su sorununun yol açması muhtemel salgın hastalıkların, bölgeyi işgal eden “İsrail askerlerine zarar vermesini ve İsrail içine yayılmasını önlemeyi amaçladığı” kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu adım, diğer şeylerin yanı sıra bölge geneline yayılabilecek, Gazze Şeridi sakinlerine ve (İsrail ordusu) güçlerimize zarar verebilecek ve hatta İsrail içinde bile yayılabilecek hastalık salgınlarını önlemek amacıyla, su ve sanitasyon sistemlerini asgari düzeyde desteklemeyi amaçlıyor.”

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ALTYAPI ÇÖKTÜ SALGIN HASTALIKLAR ARTI

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılara başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yakıt girişini engellemişti.

BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dün, Gazze Şeridi'nin güneyinde yakıt bittiği için yaşanan su krizinin ölümcül ishal vakalarına neden olduğunu bildirmişti.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki 3 şehirde, 76 su kuyusu, 2 ana içme suyu tesisi ve 15 kanalizasyon pompa istasyonunun faaliyetinin durduğu, yakıt bittiği için yaşanan bu durumun yüz binlerce kişiyi etkilediğine dikkat çekilmişti.

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Açıklamada, tüm kanalizasyon pompalarının yakıtı bittiği için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin sokaklarına kanalizasyon sularının aktığı bildirilmişti.

1,7 MİLYON KİŞİ GÖÇE ZORLANDI

Uluslararası insani yardım kuruluşları, yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın temiz suya erişimi, sağlık hizmeti, hastalıklara yol açacak çöplerin toplanabilmesi ve atık suların giderilmesi için yakıtın hayati önemde olduğunu belirtiyor.

İsrail’in ablukayı sıkılaştırdığı ve yoğun bombardıman altında tuttuğu 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi’nde BM’nin verilerine göre yaklaşık 1,7 milyon kişi göçe zorlandı.

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