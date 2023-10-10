Savaşın izlerinin üzerinden silinmeyeceği Filistinli bir çocuk

Savaşın ortasında kalan siviller... Küçük çocuklar, hayatları boyunca unutamayacakları korku dolu anlara tanık oluyorlar. O anlardan birini yaşayan Filistinli küçük çocuk.
10 Ekim 2023 Salı
Savaşın ortasında kalan siviller... Küçük çocuklar, hayatları boyunca unutamayacakları korku dolu anlara tanık oluyorlar. O anlardan birini yaşayan Filistinli küçük çocuk.
Savaşın ortasında kalan siviller... Küçük çocuklar, hayatları boyunca unutamayacakları korku dolu anlara tanık oluyorlar. O anlardan birini yaşayan Filistinli küçük çocuk.