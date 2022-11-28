Rusya'nın saldırısında ölen iki günlük bebek toprağa verildi

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını sürdürüyor ve sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Terör devleti sivillere ve sivil yapılara karşı savaşmaya devam ediyor. Vilnyansk hastanesinin doğum servisine düzenlenen füze saldırısı sonucunda 1 bebek hayatını kaybetti, 1 kadın yaralandı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada da bebeğin annesinin ve doktorun enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı aktarıldı. Bebek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova hastaneye düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bebek için düzenlenen cenaze töreninden fotoğraflar paylaştı.

Cibinlik geçirilen tabutun içinde hayatını kaybeden bebeği öpen yakınlarının görüntüsü yüreklere dağladı. Bu görüntüyü görenler "Savaşlar son bulsun. Bulmuyorsa da siviller hedef alınmasın. Masum insanlar hele hele bebekler hiç ölmesin" yorumunu yaptılar.