Savaştaki Rusya'nın bütçe açığında sert düşüş

Kaynak: AA
Savaştaki Rusya'nın bütçe açığında sert düşüş
Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe açığının geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 81 azalarak 308 milyar rubleye (yaklaşık 3,4 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığınca tarafından paylaşılan verilere göre, ülkenin bütçe gelirleri ocakta yıllık bazda yüzde 76,6 artarak 2 trilyon 396 milyar rubleye çıktı.

Bu dönemde, bütçe giderleri ise yüzde 13,2 azalarak 2 trilyon 704 milyar rubleye gerilerken, bütçe açığı da yüzde 81 azalışla 308 milyar rubleye düştü.

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri Ocak 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,7 artarak 675 milyar rubleye çıkarken, petrol ve doğal gaz dışı gelirleri ise yüzde 84,8 artışla 1,7 trilyon rubleye yükseldi.

Rusya'da bütçenin 2023'te 3,24 trilyon ruble açık verdiği tahmin ediliyor.

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