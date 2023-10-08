Savcı Sayan'dan AKP Kongresine ilişkin zehir zemberek eleştiriler

Editör: Ersoy Özdem

Milletvekili olabilmek için Ağrı Belediye Başkanlığını bırakan ve vekil seçilemeyen Savcı Sayan, parti kongresinde hem oy verdi hem de zehir zemberek sözler sarf etti.

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne dair açıklamalarda bulundu.

Sayan, 48 ismin değiştiği 75 kişilik MKYK listesi için hem oy kullandı hem de seçilen listeye ilişkin eleştiri dolu bir açıklama paylaştı.

İşte Sayan’ın bahse konu olan paylaşımı:

“Bugünkü parti kongremizde Mazlumların umudu, Ülkemizin umudu Sayın Cumhurbaşkanıma seve, seve ve onurla oy verdim.. Bazı isimlere sadece Cumhurbaşkanıma ve Partime yanlışım olmasın diye oy verdim. Yoksa asla oraya seçilmeyi hak etmiyorlar. Sadece kendi pozisyonları için çalışıyorlar..

İyi insan olabilirler ama asla iyi partili değiller.

Hata Mayıstaki seçimde Partimizin adaylarının aleyhine çalıştılar. İlçe başkanımıza az çalışın dediler. Bugün o şahıslara birliğimiz adına oy verdim Ama içim cız etti.. Partimizin birliği ve Cumhurbaşkanımıza olan sadakatimizden dolayı “kızılcık şerbeti içtik” demeye devam edeceğiz..”