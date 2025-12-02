İstanbul’un göbeğinde bir akşam vaktinde genç bir kızı sokak ortasında taciz eden iki sanık hakkında karar verildi. Mahkeme, sanıklardan birine 9 yıl, diğerine 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak her iki sanık da tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tahliye edilmesi ise dikkat çekti.

TACİZCİLERİN DOSYALARI KAPARIK ÇIKMIŞTI

23 Eylül 2024'de İstanbul’un göbeği olan Beyoğlu'nda taciz skandalı yaşanmıştı. 25 yaşındaki İremşan A. evine yürüdüğü esnada sokak ortasında Ömer Konu ve Semir Tarhan isimli şahıslar tarafından tacizine uğramıştı. Genç kızı yere düşüren şahıslar üzerine çıkarak taciz ettikleri kameralara yansımıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki tacizci ardından savcılık ifadesinde serbest bırakılmıştı. Gelen tepkiler üzerine iki tacizci tutuklanmıştı.

Tutuklanan iki şüphelinin suç dosyaları da kabarık çıktı. Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı belirlenmişti.

İDDİANAME HAZIRLANMIŞ: 30 YIL CEZA İSTENMİŞTİ

Savcılığın tacizciler hakkında hazırladığı iddianamede; müşteki İremşan A.'nın olay günü bir gece kulübünde alkol alıp gece 04.00 sıralarında evine gitmek için yürüdüğü, şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'ın yolunu keserek omuzuna dokundukları aktarıldı. Tacizcilerden kurtulmak için ilerleyen genç kızı tekrardan köşeye sıkıştırdıkları ve Semir Tarhan'ın elini İremşan A.'nın beline attığı, saçını okşadığı iddianamede yer aldı.

Şüpheli Ömer Konu'nun iddianamede yer alan ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söyledi. Şüpheliler bir de “ "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" savunmasını yapmıştı.

Ömer Konu ve Semir Tarhan'ın "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Basit cinsel saldırı" suçlarından 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

TACİZCİLER SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıklardan birine 9 yıl, diğerine 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ancak her iki sanık da tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tahliye edildi.