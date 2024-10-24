Savcılık binlerce hesaba 'TUSAŞ' soruşturması açtı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör eylemi ile ilgili yazılı ve görsel yayın organlar ile sosyal medya platformlarında, soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek paylaşımlara yönelik Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TUSAŞ saldırganları Türkiye'ye paramotorla geldi iddiası

HALKI YANILTICI BİLGİYİ YAYMANLAR SORUŞTURULACAK

Başsavcılığın yaptığı yazılı açıklamada, "23 Ekim 2024'te saat 15.30 sularında Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinde gerçekleşen terör olayı ile ilgili olarak; bazı yazılı ve görsel yayın organları ile sosyal medya platformlarında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek, kamuoyunu yanlış bilgilendirecek veya toplumda korku ve kaygıya neden olabilecek' paylaşım ve yayınlar yapıldığına dair bilgi ve tespitler üzerine, maddi gerçeğe ulaşmak ve faillerin tespit edilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör eylemine konu soruşturmadan ayrı olarak, Türk Ceza Kanunu’nun 213 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 217/A 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 285 'Gizliliğin ihlali' maddelerinde düzenlenen suçlar ve resen tespit edilecek başka suçlara ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" bilgisi verildi.