TUSAŞ saldırganları Türkiye'ye paramotorla geldi iddiası

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Türkiye'ye paramotor kullanarak giriş yaptıkları değerlendirildi.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerin, daha önce saha keşfi yapmadıkları, bunun yerine dijital keşif yöntemine başvurdukları belirlendi.

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TERÖRİST 14 YAŞINDA ÖRGÜTE KATILDI

Sabah gazetesinin iddialarına göre, saldırıyı gerçekleştiren erkek teröristin 14 yaşında terör örgütü PKK’ya katıldığı ve son olarak Suriye’nin Kamışlı bölgesinde bulunduğu istihbarat raporlarında yer aldı. Ayrıca, bu teröristin PKK’nın sözde özel kuvvetlerinde eğitim aldığı da öngörülüyor. Örgüte katıldıktan sonra bir daha Türkiye’ye giriş yapmadığı belirtilen teröristin, saldırıdan kısa bir süre önce paramotorla ülkeye girdiği tahmin ediliyor.

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TÜRKİYE’YE SON 1-2 GÜN İÇİNDE GİRDİKLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Güvenlik kaynakları, teröristlerin Türkiye’ye son 1-2 gün içerisinde giriş yaptığını düşünüyor. Özellikle giriş yöntemlerinin paramotor kullanılarak gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu yöntem, teröristlerin güvenlik güçlerinden gizlenmek ve sınır güvenlik tedbirlerinden kaçınmak amacıyla tercih ettikleri bir teknik olarak değerlendiriliyor.

DİJİTAL KEŞİF YÖNTEMİ KULLANILDI

Saldırının önceden planlanmasına yönelik yeni bilgiler de ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarına göre, teröristler saha keşfi yapmamış, bunun yerine dijital keşif yöntemini kullanmışlar.