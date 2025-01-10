Başsavcılık harekete geçti! Serenay Sarıkaya'nın menajeri Ayşe Barım’a resen soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, magazin dünyasını sarsan Ayşe Barım hakkındaki iddialar için harekete geçti. Sosyal medya platformlarındaki ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların menajerliğini üstlenen ID Danışmanlık Kurucusu Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.

Son dakika… ID Danışmanlık Ltd Şti kurucusu/ortağı Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya gibi bir kısım sanatçı-oyuncu menajeri hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca maddi gerçeğin ortaya… — Ceylan Sever (@ceylanseverr) January 10, 2025

İDDİALAR İHBAR KABUL EDİLDİ

Gazeteci Ceylan Sever'e göre, ID Danışmanlık Ltd Şti kurucusu/ortağı Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya gibi bir kısım sanatçı-oyuncu menajeri hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re’sen soruşturma başlatıldı.

ID İletişim'in kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Hatta kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddia edilmişti. Ayşe Barım hakkında çıkan bu suçlamalar ID İletişim yalanlanmıştı.

"GERÇEK DIŞI İFTİRALAR SÖZ KONUSU" DEMİŞTİ

Ayşe Barım ise konuya dair yaptığı açıklamada hedef gösterildiğini belirterek "Gerçek dışı iftiralar söz konusu. Hukuksal bir sürece gireceğiz" demişti.

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