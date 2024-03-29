Savcılıktan Kedi Eros’u öldüren şahıs hakkındaki karara itiraz

Kaynak: AA
Savcılıktan Kedi Eros’u öldüren şahıs hakkındaki karara itiraz
Kedi Eros’u asansörde 6 dakika boyunca tekmeleyerek ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan’ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırılması kararına savcılık itiraz etti.

İstanbul Başakşehir’de sitenin asansöründe "Eros" isimli kediyi tekmeleyerek öldürdüğü için tekrar yargılanan sanık İbrahim Keloğlan'ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına ilişkin mahkeme kararına savcılık, cezanın az olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

Savcılığın verdiği itiraz dilekçesinde, İbrahim Keloğlan’a verilen cezasının kamusal vicdana uygun olmadığı vurgulandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan söz konusu itiraz dilekçesinde; sanık Keloğlan’ın site sakinleri tarafından bakılan kedi Eros’u tekmelediği kedinin can havliyle koridora kaçtığı iletildi.

Keloğlan’ın kedinin kaçmasına engel olacak şekilde koridorun kapılarını kapattığı ve kediyi defalarca tekmelediği de aktarıldı.

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