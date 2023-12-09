Savcılıktan kulüp başkanına sahte sponsorluk soruşturması

İtalyan savcılığı Hellas Verona'nın sahibi Maurizio Setti ve diğer 25 kişi hakkında dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma açtı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Savcılıktan kulüp başkanına sahte sponsorluk soruşturması

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, savcılık çok sayıda kişiye 10 milyon Euro'yu aşan dolandırıcılık şüphesi nedeniyle soruşturma açtı.

HELLAS VERONA'NIN SAHİBİ DE SUÇLANIYOR
Cyrano Operasyonu denilen soruşturmada Serie A ekiplerinden Hellas Verona'nın sahibi Maurizio Setti de yer alıyor.

SAHTE SPONSORLUKLA İTHAM EDİLİYOR
Modena'daki bir paravan şirket aracılığıyla sahte sponsorluk sözleşmeleri düzenlemekle suçlanan Maurizio Setti bir suç örgütünün parçası olmakla itham edliyor.

25 KİŞİ SORUŞTURMA ALTINDA
Kulüp sahibi bazı meblağların izini muhasebeden silmek, var olmayan hizmetler için sahte fatura düzenlemek gibi iddialarla ilgili diğer 25 kişi ve 21 şirketle birlikte soruşturma altında.

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