Savcılıktan kulüp başkanına sahte sponsorluk soruşturması

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, savcılık çok sayıda kişiye 10 milyon Euro'yu aşan dolandırıcılık şüphesi nedeniyle soruşturma açtı.

HELLAS VERONA'NIN SAHİBİ DE SUÇLANIYOR

Cyrano Operasyonu denilen soruşturmada Serie A ekiplerinden Hellas Verona'nın sahibi Maurizio Setti de yer alıyor.

SAHTE SPONSORLUKLA İTHAM EDİLİYOR

Modena'daki bir paravan şirket aracılığıyla sahte sponsorluk sözleşmeleri düzenlemekle suçlanan Maurizio Setti bir suç örgütünün parçası olmakla itham edliyor.

25 KİŞİ SORUŞTURMA ALTINDA

Kulüp sahibi bazı meblağların izini muhasebeden silmek, var olmayan hizmetler için sahte fatura düzenlemek gibi iddialarla ilgili diğer 25 kişi ve 21 şirketle birlikte soruşturma altında.