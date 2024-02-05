Savcılıktan Murat Kurum için flaş karar

Kaynak: Cumhuriyet
Savcılıktan Murat Kurum için flaş karar
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hakkında yapılan suç duyurusu sonrası savcılıktan flaş karar çıktı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurum hakkında soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde en az 53 bin 537 vatandaş hayatını kaybetti. Halkçı Hukukçular, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dönemin Malatya Valisi Hulusi Şahin ile AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

“SORUŞTURMAYA YER YOK" KARARI ÇIKTI

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Oflaz’ın haberine göre, Malatya Cumhuriyet Savcısı M.A.T., dilekçede yer alan isimler hakkında “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

Kararda, “Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından deprem nedeniyle meydana gelen tüm ölüm ve yaralanmalara ilişkin ayrıntılı soruşturma işlemlerinin devam ettiği, öte yandan şikâyet hakları bulunan maktul yakınları ile yaralıların şikâyetlerinin cumhuriyet başsavcılığımızca ayrıntılı olarak alındığı, yine ilgili ihbar dilekçesinin soruşturmaya kaydedilmesi halinde benzer mahiyette aynı olaya ilişkin birden fazla mükerrer soruşturma olacağı, usul ekonomisi bakımından ihbar eden tarafından gönderilen dilekçenin ihbara kaydedildiği, konusu ve tarafları aynı olan ihbarla ilgili yeniden bir soruşturma yapılamayacağı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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