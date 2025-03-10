Savcının Ekrem İmamoğlu'na sorduğu 2 isim! Yandaş yazardan gündem olacak bilgi...

Hakkında son olarak diploma soruşturması açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ifadesini geçtiğimiz günlerde vermişti. Yandaş yazar Nedim Şener, İmamoğlu’nun ifadesinde 2 ismin sorulduğunu açıkladı. Şener, “İmamoğlu’na iki isim sorulmuş; birisi Özalp Tazan, diğeri Necmettin Karaduman” ifadelerini kullandı.

DİPLOMA SORUŞTURMASINDA İFADESİNİ VERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son günlerde hakkında açılan soruşturmalar ile gündeme geliyor. Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde ifadesini savcıya vermişti.

SAVCI 2 İSMİ İMAMOĞLU’NA SORDU

İfadeye ilişkin, Hürriyet yazarı Nedim Şener, savcının İmamoğlu’na sorduğu sorulardan birini köşesinde paylaştı. Şener, İmamoğlu’na 2 isim sorulduğunu belirtirken, “birisi Özalp Tazan, diğeri Necmettin Karaduman” dedi.

İMAMOĞLU: TBMM BAŞKANLIĞI YAPMIŞ AİLECE TANIDIĞIMIZ BİRİYDİ

İmamoğlu ise savcıya, “Bana sormuş olduğunuz Özalp Tazan o zamanlarda Girne Amerikan Üniversitesi’nde hatırladığım kadarıyla yöneticiydi. Necmettin Karaduman ise çok saygın, aynı zamanda TBMM Başkanlığı yapmış ailece tanıdığımız Trabzon milletvekili olduğu için tanırım” cevabını verdi.

EN FAZLA SİYASİ YASAK İSTENEN SİYASETÇİ

Türkiye siyaset tarihinde hakkında en fazla hapis cezası ve beş kez siyasi yasak talep edilen belediye başkanı olan İmamoğlu hakkında bugüne kadar açılan davalar ise şu şekilde;

1. Ahmak Davası

Türk Ceza Kanunu 125/2-1, 125/3-a,4,5, 43/2-1

İstenen ceza 2 yıl 11 ay

2. Ordu Valisi Davası

Türk Ceza Kanunu 125/3-a

İstenen ceza 2 yıl

3. Büyükçekmece Davası

Türk Ceza Kanunu 235/1

İstenen ceza 7 yıl

4. Bilirkişi Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,

İstenen ceza 4 yıl hapis cezası

5. Başsavcı Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi

Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi

Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi

İstenen ceza 7 yıl 4 ay.

6. Diploma Davası

Devam ediyor…