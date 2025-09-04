Savcıyı öldüren şahsın 3 ayrı suç kaydı çıktı

Kaynak: İHA

Çekmeköy’de yer alan Yeşil Oba Et Mangal adlı işletmede dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58) bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Saldırganın üç ayrı suçtan kaydı olduğu saptandı.

Saldırganın, işletmede yaklaşık iki yıl önce garson olarak görev yapan Mustafa Can G. (19) olduğu anlaşıldı. G.‘nin, o dönemde müşteri olarak işletmeye gelen Savcı Kayhan ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ve aralarında husumet başladığı belirlendi.

Alınan bilgilere göre, geçen zamana rağmen husumeti devam ettiren G.nin, dün akşam mekâna gelerek Savcı Kayhan’a saldırdığı öğrenildi. G.’nin, Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak ağır biçimde yaraladığı aktarıldı. 112 sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Saldırgan Mustafa Can G.nin, suç aletiyle birlikte olay mahallinde yakalanarak gözaltına alındı. Gül’ün kadına yönelik şiddet, ısrarlı takip ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 3 ayrı sabıkasının olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 2024 yılı Kasım ayı ile 2025 yılı Ocak ayı arasında Maltepe Cezaevi’nde bulunduğu öğrenildi.

