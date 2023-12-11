Savcıyı öldürmek için tetikçi tuttular. 7 kişilik ölüm listesi ortaya çıktı

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre, Çanakkale'de bir savcı tutuklu iki kardeş tarafından kiralık katil tutularak öldürülmek istendi.

İddiaya göre, hırsızlıktan tutuklanan Enver Ç. ve Kenan Ç. kendilerine dava açan cumhuriyet savcısı Ali K.'ye karşı kin gütmeye başladı. Cezaevinde Coşkun T. isimli kişi ile tanışan iki kardeş kişiyi kiralık katil olarak tuttu.

Coşkun T. tahliyesine kısa bir zaman kala 130 bin lira karşılığında savcıyı öldürmeyi kabul etti. Coşkun T. Cezaevi çıkışı Enver Ç. ve Kenan Ç.'nin kardeşi Murat Ç. tarafından karşılandı.

Şüpheliler, Gökçeada'da keşif yaparken, bir vatandaş olup biteni öğrenince jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili operasyon başlattı.

Coşkun T.'nin ifadesinde iki kardeşin Cumhuriyet Savcısı A.K. ve hayvancılık işleriyle uğraşan Aleksi M., Fırat A., Gökhan A., Kemal A., Şirvan A., Ümit K., ve Yalçın A. isimli şahısların öldürülmesi için teklif yaptıklarını itiraf etti.

Öte yandan Tetikçinin telefonunda, Cumhuriyet Savcısının işine giderken kullandığı güzergaha ait yol bilgileri ve yine savcıya ait fotoğraflar ele geçirildi.