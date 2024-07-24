Savic Trabzon'u salladı. Transfer bombası patladı

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Savic Trabzon'u salladı. Transfer bombası patladı

Trabzonspor, Atletico Madrid’in deneyimli savunma oyuncusu Stefan Savic ile anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki Karadağlı stoper, sözleşme imzalamak için Trabzon’a geldi.

Trabzonspor, uzun süre Samuel Gigot transferiyle ilgilendikten sonra rotasını bir anda Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic’e çevirmişti. Hızlı gelişen görüşmeler sonucunda Savic, İspanyol kulübünden bonservisini alarak bordo-mavililerle masaya oturdu. Trabzonspor ile anlaşan Savic, Trabzon’a geldi.

Yapılan pazarlıklar sonucunda önceki gece geç saatlerde üç yıllık sözleşme teklifini kabul eden Savic, Suudi Arabistan’dan gelen yüksek rakamlı teklifleri reddederek, “Heyecan yaşamak ve yarışmak istiyorum” diyerek Trabzonspor’u tercih etti.

Trabzon’a gelen Savic, “Oldukça heyecanlıyım ve taraftarlarımızı burada görmek çok heyecan verici. Transfer sürecim kolay değildi ama sonu güzel oldu. Taraftarlarımız ve takım arkadaşlarımla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Abdullah Avcı ile görüştüm. Sezona büyük bir beklentiyle başlıyoruz, o yüzden çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Stefan Savic Kimdir?

8 Ocak 1991’de Mojkovac’ta doğan Savic, futbola Sırbistan ekibi Borca’nın altyapısında başladı.
Kariyerinde Partizan, Manchester City, Fiorentina gibi takımlarda forma giyen Savic, 2015’te 12 milyon Euro’ya transfer olduğu Atletico Madrid’de 8 yıl top koşturdu.
Ülkesi Karadağ’da 6 kez sezonun oyuncusu ödülüne layık görülen Savic, Manchester City ile 1 Premier Lig ve 1 İngiltere Süper Kupası, Atletico Madrid ile 1 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası, Partizan ile de 1 Sırbistan Ligi ve 1 Sırbistan Kupası kazandı.
Geçen sezon 33 maça çıkan Savic, İspanyol ekibiyle sezon başı kampına katıldığı için fiziksel olarak hazır bir şekilde Trabzon’a gelecek.
Atletico Madrid’de oldukça başarılı sezonlar geçiren Savic, La Liga’da 217 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Karadağ Milli Takımı’nda 74 mücadeleye çıkan Savic, 9 kez ağları havalandırdı.

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