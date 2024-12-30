Savunma Sanayii Başkanlığı 38 Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvuracak adayların en az 80 KPSS puanı ve en az 75 İngilizce puanı (YDS) almış olmaları gerekiyor. 38 kişilik kadro için 152 aday sözlü sınav aşamasına çağrılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adayların, KPSS P(1), P(2) ve P(3) puan türlerinden birinden en az 80 puan almış olmaları isteniyor. Ayrıca, adayların İngilizce dil sınavı olan YDS’den en az 75 puan alması gerektiği belirtildi.

MEZUNİYET ŞARTI

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki bölümlerden mezun olmaları gerekiyor:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği

Siber Güvenlik Mühendisliği

Yapay Zeka Mühendisliği

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği

SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME

Başvuru sonrası, 38 kişilik kadro için toplamda 152 aday sözlü sınav aşamasına çağrılacak.