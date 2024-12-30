Savunma Sanayii Başkanlığı 38 Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvuracak adayların en az 80 KPSS puanı ve en az 75 İngilizce puanı (YDS) almış olmaları gerekiyor. 38 kişilik kadro için 152 aday sözlü sınav aşamasına çağrılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuracak adayların, KPSS P(1), P(2) ve P(3) puan türlerinden birinden en az 80 puan almış olmaları isteniyor. Ayrıca, adayların İngilizce dil sınavı olan YDS’den en az 75 puan alması gerektiği belirtildi.
MEZUNİYET ŞARTI
Başvuru yapacak adayların aşağıdaki bölümlerden mezun olmaları gerekiyor:
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Elektronik Mühendisliği
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Mekatronik Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Bilgisayar Mühendisliği
- Yazılım Mühendisliği
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
- Malzeme Mühendisliği
- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği
- Uzay Mühendisliği
- Uçak Mühendisliği
- Kimya Mühendisliği
- Fizik Mühendisliği
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
- Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
- Gemi Makineleri Mühendisliği
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
- Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği
- Siber Güvenlik Mühendisliği
- Yapay Zeka Mühendisliği
- Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME
Başvuru sonrası, 38 kişilik kadro için toplamda 152 aday sözlü sınav aşamasına çağrılacak.