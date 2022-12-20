﻿Savunma Sanayii İcra Komitesi füzeler ve fırkateynler için seri üretim kararı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlerine yenilerini eklemeye yönelik konular görüşüldü ve 25 farklı projeye ilişkin kararlar alındı. Bu kapsamda; ülke hava savunmasının güçlendirilmesi için; SİPER, HİSAR ve SUNGUR sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verildi.

TAYFUN, ATMACA, TRLG-230, KARAOK, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin yanı sıra AKYA torpidosu ve çeşitli platformlar için muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik kararlar alındı. Ayrıca MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8. Gemilerin (i sınıfı fırkateynler) tedariki bugünkü SSİK Toplantısında kararlaştırıldı.

İlk test uçuşunu havada 5 saat kalmak suretiyle başarıyla gerçekleştiren insansız jet savaş uçağı KIZILELMA’da gelinen son durum değerlendirildi, İHA’lara yeni kabiliyetler kazandırılması hususları görüşüldü.

F-16’ların modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemleri, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, ekipman ve teçhizatlar, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik çeşitli projeler de karara bağlandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Toplantıda savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu vurgulanmıştır.

Türkiye Yüzyılında her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de büyük bir atılım gerçekleştirilecek, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığımız devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.