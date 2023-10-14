Savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısını sevindirdi

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, yılın 9 ayında borsalarda genel olarak yukarı yönlü seyir izleyerek yatırımcısını sevindirdi.

KAYNAK: AA
Savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısını sevindirdi

Yapılan anlaşmalar, yeni projeler ve alınan siparişler savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri için destekleyici unsur oldu.

9 aylık süreçte yatırımcısına İtalyan Leonardo yüzde 69,5, Fransız şirketler Airbus 14,4, Dassault Aviation 12,8, Thales 11,6, ABD merkezli Boeing 0,6, İngiliz BAE Systems 16,6, Almanya merkezli Rheinmetall AG 29,8, Güney Kore merkezli Hanwha Aerospace ise yüzde 42,1 kazandırdı.

Birleşik Krallık, Japonya ve İtalya tarafından kurulan Küresel Savaş Hava Programı (GCAP), kapsamında İngiltere'den BAE Systems, Japonya'dan Mitsubishi Heavy Industries ve İtalya'dan Leonardo, yeni nesil savaş uçağının konsept aşamasını hayata geçirmek için eylül ayında anlaşma sağlamıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Cathay Pasific ise geçen ay Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 32 adet uçak satın alacağını açıklamıştı.

Ağustota Endonezya, Amerikan Boeing şirketiyle 24 adet F-15EX savaş uçağı satın almak için mutabakat zaptı imzaladı.

Irak'ın Fransız Thales şirketinden Ground Master 400 tipi radarlardan oluşan 600 milyon avroluk C4I sistemi tedarikine hazırlandığına dair haberler de şirket hisselerini olumlu etkileyen faktörler arasında yer almıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı ile BAE Systems arasında 155 mm top mermisi ve mühimmat tedarik etmek için anlaşma sağlandı.

BAE Systems bu anlaşmayla 361 milyon dolar değerinde sipariş aldı. BAE Systems, ABD Deniz Piyadelerine amfibi muharebe aracı üretecek.

Amfibi Muharebe Aracı'nın (ACV), BAE Systems tarafından İtalyan şirketi Iveco Defence Vehicles ile iş birliğiyle tasarlanarak üretilen yeni nesil 8×8 amfibi zırhlı araç olması kararlaştırıldı.

Fransız savunma sanayisinin önemli şirketlerinden Dassault Aviation da yeni siparişleri karşılamak için yakın dönemde önceliklerinin Rafale savaş uçaklarını üretmek olduğunu bildirdi.

Yakın dönemde Hindistan, 26 Rafale uçağı alacağını duyururken Endonezya da 42 Rafale sipariş ettiğini açıklamış ve bu kapsamda 24'ünün kesinleştiğini duyurmuştu.

Güney Kore, silah ihracatında önemli bir konuma yükselirken Hanwha Aerospace'nin obüs üretim kapasitesini iki katına çıkaracağına yönelik haberler de şirketin hisse performansını olumlu yönde etkilemişti.

MALİYETLERE İLİŞKİN SIKINTILAR PERFORMANSI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yatırımcısını memnun edemeyen savunma ve havacılık şirketlerine bakıldığında ise özellikle maliyetlere ilişkin sıkıntıların öne çıktığı görüldü.

Bu dönemde, General Dynamics'in hisseleri yüzde 10,9, RTX Corporation 28,7, L3 Harris Technologies 16,4, Northropp Grummann yüzde 19,3 azalış kaydetti.

Yılın 9 aylık sürecinde Çinli China Aerospace Science and Technology Corporation'un yatırımcısına yüzde 14,3 kaybettirmesi dikkati çekti.

ABD'de, hükumetin kapanma riski ise şirketlerin hisse performanslarını olumsuz etkiledi.

Maliyetler ve tedarik zincirine ilişkin sıkıntılar RTX Corp'un yatırımcısına kaybettirmesinde etkili olan unsur oldu.

Analistler, Çin'in Northrop Grumman'a Tayvan'a silah sattığından dolayı yaptırım uygulayacağına yönelik haberlere de vurgu yaptılar. L3 Harris Technologies'e değinen analistler, şirketin maliyetlerini azaltamadığını hatırlattı.

L3 Harris Technologies ayrıca Greenville ve Plano'daki tesislerinde yaklaşık 100 mühendisi işten çıkarmıştı.

İlgili Haberler
İsrail Cumhurbaşkanı’ndan akla ziyan açıklama. Hamas’ın saldırısından Gazzeli sivilleri sorumlu tuttu
Metin Akpınar'ın 36 yıllık sırrındaki yeni detay şoke etti. Evlilik dışı 2 kızı olduğu ortaya çıkmıştı
Ünlü sucuk firmasına milyonlarca liralık ceza
Petrolde korkutan gelişme. Cepler yanacak
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Son Haberler
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu? Magazin
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MHP'li isim evinde ölü bulundu. Polis sır detayı çözmeye çalışıyor Yaşam
MHP'li isim evinde ölü bulundu. Polis sır detayı çözmeye çalışıyor
Uzmanından kritik kablosuz kulaklık uyarıları. Sağır olabilirsiniz Sağlık
Uzmanından kritik kablosuz kulaklık uyarıları. Sağır olabilirsiniz
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Gündem
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Beşiktaş derbiye hazırlanıyor. Gedson müjdesi Spor
Beşiktaş derbiye hazırlanıyor. Gedson müjdesi
Onur Büyüktopçu’dan şaşırtan itiraf: Annemle birlikte psikolojik destek aldık Magazin
Onur Büyüktopçu’dan şaşırtan itiraf: Annemle birlikte psikolojik destek aldık
Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ten çok konuşulacak itiraflar Magazin
Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ten çok konuşulacak itiraflar