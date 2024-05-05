Say beni sayayım seni atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Say beni sayayım seni atasözünün anlamı nedir?
Say beni sayayım seni atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Say beni sayayım seni atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Her şeyin karşılıklı olacağını anlamak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Kim kime ne kadar saygı gösterirse o kadar saygı görecek, kim kimi ne kadar severse o kadar sevilecek, kim kimi ne kadar önemserse o kadar önemsenecek anlamında kullanılan; bir kıstas atasözü olarak kullanılmaktadır.

Herkesin değerini karşısındaki kişi belirleyecektir.

SAY BENİ SAYAYIM SENİ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu işi benim tek başıma bitirmem mümkün değil bu seferlik say beni sayayım seni"

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